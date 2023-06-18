Maltepe’de otomobil reklam direğine çarptı: 2 yaralı Maltepe sahil yolunda gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 01.00 sularında Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde, 34 EP 3366 plakalı otomobil seyir halinde iken kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak kaldırım üzerindeki reklam direğine çarptı.

Şoför ağır yaralı

Kaza sonucu araç şoförü Fatih Cabbar ve yanındaki yolcu İsmail Ardıç yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şoför Fatih Cabbar’ın ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Maltepe sahil yolu trafiği kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Kaza yapan aracın olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

"Bir kişi araçtan fırlamıştı, bir kişi de direksiyonun başındaydı"

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayla ilgili konuşan Hüseyin Kılıç, “Bu beyaz araç karşıdan hızlı bir şekilde geliyorken kurtaramıyor ve şu çelik halatlara çarparak kaldırımın üzerine çıkıyor. Sonra direğe çarparak direğin çevresine dönüyor. Bir kişi araçtan fırlamıştı, bir kişi de direksiyonun başındaydı. En son onu kurtardık zaten. Son durumu nedir bilmiyorum.” dedi.

"Şoförün durumu iyi değildi, nabız yok dediler çünkü"

Konuyla ilgili konuşan Murat Güler şöyle dedi: