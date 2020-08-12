Maltepe'de soyguncular bekçilere ateş açıp kaçtı

Cevizli Mahallesi’nde soyguncular bir markete girmeye çalışırken yan dükkanda bulunan bekçiler ile karşılaşan hırsızlar bekçilerle çatıştı.

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi’nde Zuhal Caddesinde saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda, bir markete girmeye çalışan 4 kişilik soyguncu grup bekçilerin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

Bekçiler soyguncu gruptan birisini yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişiyi bekçilerin elinden almaya çalışan diğer soyguncular bekçilere silah çekerek ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Çıkan çatışmada ölen yada yaralanan olmazken 3 kişilik soyguncu ekip arabalarına binerek olay yerinden kaçtı.

Çıkan çatışmanın ortasında kalan bir vatandaş ise son anda kurtuldu. 15 ile 20 el ateşin edildiği çatışmada dükkanlara ve arabalara çok sayıda kurşun isabet etti.

Yakalanan kişi gözaltına alınırken, yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.