Maltepe'de top oynayan çocuklar, polisi görünce kaçtı

En Son Haber

Sokağa çıkma kısıtlamasında top oynayan çocukların, polis aracından gelen siren sesini duyunca kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

14 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise ekipler, denetimleri sıklaştırdı.

SİREN SESİNİ DUYUNCA KAÇTILAR

İstanbul Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir grup çocuk apartmanlarının bahçesinde top oynadı.

Sokaktan geçen polis aracının siren sesini duyan çocukların, korkarak evlerine kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Top oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı