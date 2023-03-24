Maltepe'de yıkım yapılan binanın molozları iş makinesinin üzerine düştü İstanbul Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım çalışması yapılan binanın molozlarının iş makinesinin üzerine düşmesi sonucu, kepçe molozların altında kaldı.

DHA

İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmasında, faciadan dönüldü..

Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başladı.

İş makinesi molozların altında kaldı

Çalışmalar devam ederken saat 15.00 sıralarında yıkılan binanın molozları, iş makinesinin üzerine düştü. İş makinasının kepçesi molozların altında kaldı.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, bölgeye ihbar üzerine tedbir amaçlı polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Üzerine moloz düşen vinç, başka bir iş makinası yardımıyla çıkarıldı.

"Başka kepçeyle kurtarıldı"

Bir mahalle sakini, "Kepçenin ağzı takıldı, ağırlık üzerine çöktü. İkinci bir kepçe geldi, çıkardı. Sıkıntılı bir durum olmadı. Hafriyat alan da komşumuz. 3 bina aşağıda oturuyor. Polis ve zabıta ekipleri de buradaydı, kötü bir durum olmadı" dedi.