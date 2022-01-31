Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

İstanbul'un Maltepe'de D-100 karayolunda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışmasında tekme tokat kavga çıktı. Akan trafikte D-100 karayolu ringe dönüşürken, o anlar kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde İstanbul'un Maltepe'de D-100 karayolu Kadıköy istikameti Zümrütevler mevkiinde yaşanan olayda, trafikte seyir halindeki iki otomobil sürücüsü araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı.

D-100 KARAYOLU RİNGE DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler, sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede otomobillerde bulunan iki grup arasında tekme tokat kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu D-100 karayolu ringe dönüşürken, sürücüler yolda buldukları taşları birbirine savurdu.

Maltepe’de yol verme kavgası kamerada VİDEO HABER

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan yol verme kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.