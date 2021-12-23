Mamak’ta üniversite öğrencilerinin internet ve doğalgaz ücretleri karşılanacak

Yüzlerce üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Ankara Mamak’ta, öğrenci evlerinin internet ve doğalgaz ücretleri Mamak Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Ankara’nın Mamak Belediyesi, öğrenci evlerinin internet ve doğalgaz ücretlerini karşılayacak.

İl dışından Ankara'ya gelen ve Mamak'ta ikamet eden üniversite öğrencilerine ailelerin emaneti olarak baktıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler de emanetlerimize sahip çıkıyor, kış boyunca öğrenci evlerinin internet ve doğalgaz ücretleri karşılıyoruz. Bu uygulama ile hem ailelerimizin yükü hafifleyecek hem de öğrencilerimiz sıcacık bir ortamda derslerine çalışarak, dijital çağın nimetlerinden de dilediği gibi faydalanabilecek.” dedi.

“BİZLER ONLARIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

AK Belediyecilik anlayışının Mamak’ın her noktasında yaşandığını da kaydeden Başkan Köse, “İlçemizde gençlerimize sanattan spora, bilimden kültüre, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar birçok imkân sunuyoruz. Yeter ki geleceğimizin teminatı gençlerimiz Güçlü Türkiye’miz için azim ve kararlılık içerisinde çalışmalarına devam etsinler. Bizler onların her zaman destekçisi olacağız. Mamak, gençleriyle daha güzel oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.