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    Manavgat'ta denizde çıkan hortum, kıyıya gelmeden kayboldu

    Kıyının yaklaşık 500 metre yakınında oluşan hortum, bir süre denizde etkisini gösterdikten sonra dağıldı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 18:05
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    Manavgat'ta denizde çıkan hortum, kıyıya gelmeden kayboldu

    Antalya Manavgat'ın Çenger ve Kızılot mahalleleri arasında denizde saat 14.00 sıralarında hortum çıktı.

    Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta oluşan hortum, bir süre su yüzeyinde ilerledi.

    CEP TELEFONU KAMERASINDA

    Bir ara kıyıya kadar yaklaşan hortum daha sonra ortadan kayboldu. Alanya- Manavgat karayolunda araçlarıyla ilerleyenler de hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Manavgat ta denizde çıkan hortum, kıyıya gelmeden kayboldu #1

    Manavgat ta denizde çıkan hortum, kıyıya gelmeden kayboldu #2

    Manavgat ta denizde çıkan hortum, kıyıya gelmeden kayboldu #3

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