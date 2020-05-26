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    Manavgat'ta ormanlık ve otluk iki alanda yangın

    Ormanlık ve otluk alanda çıkan iki ayrı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • AA
    • 26.05.2020 - 17:35
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    Manavgat'ta ormanlık ve otluk iki alanda yangın

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yaylaalan Mahallesi Avasonbeli mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirildi.

    3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Bir helikopter, Manavgat Orman İşletmeye ait arozözler ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

    Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

    Manavgat'ta ormanlık ve otluk iki alanda yangın

    OTLUK ALANDA DA YANGIN ÇIKTI

    Yangının, çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı ileri sürülürken, Manavgat'ın Kızılağaç Turizm Bölgesi'ndeki otluk alanda da yangın çıktı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli yerdeki yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yangının çöplerin yakılması sonucu çıktığı belirtildi.

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