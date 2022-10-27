Petrol
94.16
0.05%
Euro
18.8132
0.23%
Dolar
18.6263
0.10%
Altın
996.51
0.11%
Borsa
3976
0.03%
Bitcoin
390.176
3.52%
BTXN Coin
10.65
-1.02%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

    Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde işlevini yitirmiş sulama kanalında balık ölümleri yaşandı.
    • 27.10.2022 - 01:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri

    Antalya Manavgat’ta tarım arazilerinin sulanması amacıyla yıllar önce inşa edilen, Ulukapı Mahallesi'nde priz olarak bilinen yerden başlayıp şehir merkezinden geçtikten sonra Ulualan’da son bulan sulama kanalında balık ölümleri yaşandı.

    "Balıkları temiz suya koyup ırmağa götürerek bırakıyorum"

    Balık ölümlerinin yaşandığı Şelale ve Aşağı Pazarcı mahallelerinin sınırında elindeki ağ ile balık toplayan bir vatandaş, “Ben can çekişen balıkları ağ ile toplayıp, elimdeki bidonda bulunan temiz suya koyup ırmağa götürerek bırakıyorum” dedi.

    Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri - Video

    Manavgat ta sulama kanalında balık ölümleri #1

    Kanalizasyon suyu tepkisi

    İHA'nın haberine göre, kanala kanalizasyon suyu döküldüğünü, etrafa pis kokular yayıldığını ifade eden şahıs, duruma çözüm bulunmasını istedi.

    Manavgat ta sulama kanalında balık ölümleri #2

    Manavgat ta sulama kanalında balık ölümleri #3

    Manavgat ta sulama kanalında balık ölümleri #4

    Manavgat ta sulama kanalında balık ölümleri #5


    Erkan Yolaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? Erkan Yolaç sağlık durumu...
    Gündem

    Erkan Yolaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? Erkan Yolaç sağlık durumu...

    Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranları belli oldu mu?
    Gündem

    Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranları belli oldu mu?

    Kripto Milyoneri Genç Banu Başarıya Nasıl Ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu Başarıya Nasıl Ulaştı?

    Görüş Bildir