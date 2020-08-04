TÜBİTAK, korona aşısında insan deneylerine başlıyor

İlacın etken maddesini üretebildiklerini belirten TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, bir dizi ziyarette bulunmak için Muğla'nın Köyceğiz ilçesine geldi.

Burada bir restoranda gazetecilere açıklamalarda bulunan Mandal, dünyanın küresel salgında en önemli gündeminin kalıcı ilaç ve aşı çalışması olduğunu belirterek, "Küresel salgının ilk günlerinde ülkemizde Koronavirüs Türkiye Platformu'nu kurarak, bu platformun çatısı altında 10'u ilaç, 8'i aşı olmak üzere 18 proje başlattık. Platformda üniversite, kamu araştırma merkezi ve özel sektörden oluşan 49 kurum ve 400'ün üzerinde araştırmacımız bulunuyor." dedi.

"İLACIN ETKEN MADDESİNİ ÜRETEBİLİYORUZ"

Mandal, koronavirüsün tedavisinde dünyada kullanılan benzer ilaçlar olduğunu aktararak, "Artık biz de ham maddeden başlayarak kendimizce geliştirilen sentez yöntemi ile ilacın etken maddesini üretebiliyoruz. Yani artık etken madde ithal eden ülke olmaktan kendi etken maddesini üretebilme aşamasına geçmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.

"HAYVANDAN İNSAN DENEYLERİNE GEÇECEĞİZ"

TÜBİTAK Başkanı Mandal, 8 farklı aşı çalışmasının gece gündüz sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız. Savunma Sanayii'nde kendi kendimize nasıl yeterli bir ülke olduysak, ilaç sentezi çalışmalarımızda nasıl ki başarılı bir sonuca ulaştıysak, aşıda da başarılı olacağımıza yürekten inanmalarını istiyoruz."