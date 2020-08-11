Manisa Marmara Gölü'nün suyu sıfırlandı, balıkçılık durdu

Ege Bölgesi'nin kuş cenneti olan Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde bulunan Marmara Gölü'nün, suyu seviyesi sıfırlandı. Kuraklık, bölgede balıkçılığın durmasına sebep oldu.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde bulunan Marmara Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenmişti.

Başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, kuruma noktasına geldi.

SU SEVİYESİ SIFIRA İNDİ

Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar Mahalleleri'nde yaşayan çok sayıda ailenin, balıkçılık yaparak geçimini sağladığı Marmara Gölü'ndeki su seviyesi sıfırlandı.

GÖLDEN TARIMSAL SULAMA YAPILAMIYOR

En derin su seviyesinin 50 santimetre olduğu göldeki kayıklar çekildi. Gölden tarımsal sulama da yapılamıyor.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, KAYIKLAR GÖLE AÇILAMADI

Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, bölgedeki kuraklık nedeniyle Marmara Gölü'nde balıkçılığın tamamen durduğunu söyledi. Marmara Gölü'nun kuruma noktasına geldiğine dikkati çeken Selvioğlu, "Uzun yıllar bu denli bir kuraklık yaşanmadı. Yaşanan kuraklık nedeniyle balıkçılarımız avlanmaya çıkamıyor. Normalde bu dönemlerde göl kayıklarla dolu olurdu. Ancak su seviyesinin çok ciddi oranda düşmesinden dolayı kayıklarımız göle açılamıyor. Balıkçılık durmuş durumda. Büyüklerimizden bizlerin sesini duymalarını ve gölü yaşatmalarını istiyoruz." dedi.

"GÖLDE NE BİR KUŞ NE DE CANLI VAR"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da Marmara Gölü'nden, hem balıkçılık hem de 3 ilçeye bağlı 40 mahallenin tarımsal sulamada faydalandığını söyledi.

Yaşanan kuraklık nedeniyle mahallelerde hem tarımsal sulamada hem de balıkçılık faaliyetlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Yalvaç, "Bölgede ciddi kuraklık söz konusu. Marmara Gölü'nde doluluk yüzde sıfır. Marmara Gölü, gerek bu bölge gerekse Ege Bölgesi için çok değerli. Manyas Kuş Cenneti kadar değerli olan Marmara Gölü, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyordu. Şu an gölde ne bir kuş ne de bir canlı var. Hem üreticilerimiz hem de balıkçılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılarımız için bu gölün kurumaması gerekiyor." dedi.

































