Manisa otomobil arkadan traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Soma ilçesinde bir otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Gerçekleşen kaza sonucu traktör sürücüsü yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Hatunköy Mahallesi’nde, C.Ö. (65) idaresindeki 10 ABJ 686 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İ.Ç. (46) idaresindeki 45 HB 1198 plakalı traktöre arkadan çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER GELDİ

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü İ.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü C.Ö. ile aynı araçta bulunan D.Ö. (61), G.Ç.(33), Z.Ç.(33), Ü.Ö.(5) ve R.Ç. (8) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.