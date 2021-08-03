Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Cephanelik mevkiinde, bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler, durumu orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

10 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz, 15 yer ekibi, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yangın nedeniyle 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Manisa Salihli'de orman yangını VİDEO

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