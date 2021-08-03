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    Manisa Salihli'de orman yangını

    Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 00:01
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 00:26
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    Manisa Salihli'de orman yangını

    Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Cephanelik mevkiinde, bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangını gören çevredekiler, durumu orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    10 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz, 15 yer ekibi, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yangın nedeniyle 10 dönümlük alan zarar gördü.

    Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

    Manisa Salihli'de orman yangını VİDEO

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    Manisa Salihli de orman yangını #2

    Manisa Salihli de orman yangını #3

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    Manisa Salihli de orman yangını #10

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