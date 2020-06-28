Manisa ve Adana'da fabrika yangınları

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Adana Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki fabrikada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Manisa'nın Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir beton fabrikasının ham maddelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Fabrikanın dış bölümünde bulunan plastik atıkların toplandığı alanda çıkan yangına ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

PLASTİK ATIKLAR, MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

Yangının plastik atıkların bulunduğu bölümde çıkması nedeniyle ekipler tarafından güçlükle müdahale edildi. 12 itfaiye aracı ve 20’ye yakın personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 45 dakikada kısmen kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yangının kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

ADANA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Adana Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki nişasta fabrikasının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 25 araç ve 60 personelle müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerine yardım için olay yerine iki de TOMA geldi. Yangını kontrol altına almak için ekipler büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 4.5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Adana Valisi Süleyman Elban, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın itfaiye ekiplerinin tahminine göre elektrik kontağından çıkmış. Yangın bir süre sonra fark edildiği için kısa sürede fabrikanın bütün deposunu sarmış. Bu nedenle bütün itfaiye ekipleri, çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yarım saat içinde de yangını söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Yangında sevindirici olan vardiya olmasına rağmen can kaybının ya da yaralanmanın olmaması" dedi.