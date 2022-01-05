Euro
15.4423
1.92%
Dolar
13.5912
1.37%
Altın
796.7540
1.82%
Borsa
2,005.29
2.12%
Bitcoin
628.705
-0.13%
BTXN Coin
33.90
0.56%
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

    Manisa ve Denizli'de, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik, bugün, Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçeleri ile Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Alaşehir merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 7 tüfek, 15 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 399 tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, tabanca ve tüfek tamirinde kullanılan malzeme ve aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ve 1 motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi.

    Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Manisa ve Denizli de silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı #1


    Görüş Bildir