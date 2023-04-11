Manisa’da 1 yıllık kirasını peşin ödediği daireye giremiyor Eylül ayında bir firmadan kiraladığı ve 1 yıllık kirasını peşin verdiği dairesine 7 aydır giremeyen genç kadın, hukuk mücadelesi başlattı.

İHA

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmandan 7 Eylül 2022 tarihinde daire kiralayan Demir Ailesi, aradan geçen 7 aya rağmen 1 yıllık kirasını peşin verdikleri eve giremiyor.

Hala inşaatın devam ettiği ve oturma ruhsatı bulunmayan binadaki 5-6 daire ise neredeyse iki katı fiyat farkıyla sözleşmelerini yenileyerek oturmaya devam ediyor.

Karşılarında bir muhatap bulamamaktan şikayetçi olan Demir Ailesi'nin kızları Eda Demir, sözleşme imzaladıkları firma ile kendileriyle irtibata geçen firmanın farklı olduğunu söyledi.

1 ay sonra taşınacakları söylendi

Demir, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

Oturduğumuz daireyi kentsel dönüşüm nedeniyle sattıktan sonra kiralık ev aramaya başladık ve 5 Eylül’de burayı gördük. Gezdik ve 6 Eylül’de firma yetkilisi ile görüşüp 7 Eylül’de de sözleşme imzaladık. Kirayı da 1 yıllık peşin olarak sözleşmede yazan hesaba havale yaptık. Bize 1 ay sonra buraya taşınacağımız söylendi çünkü ruhsatı yoktu, biz de kabul ettik. Bir ay sonra taşınacağımız söylenmesine rağmen şu an nisan ayındayız ve evimize geçemedik. Geçmeyi bırakın, aralık ayından bu yana iki adam çıktı.

"54 bin TL verdiğimiz dairemize giremiyoruz"

Buranın yeni yetkilisi olduklarını ve bizim sözleşmeyi kabul etmediklerini söylediler. Biz de arayıp sorduğumuzda bu isimleri teyit etmediler ve bizim sözleşmemizin MSG Grup’ta olduğunu söylediler. En son sözleşmemize dayanarak avukatla çilingir yardımıyla kapıyı açmıştık, anahtar değiştirdik, eşyalarımızı koyduk. Eşyalarımızı koyduğumuz halde masamız, sandalyelerimiz, perdelerimiz, halılarımız evden çıkarılmış ve kapı değiştirilmiş. Şu an dairemiz başkasına kiralanmış. Eşyalarımız ortada yok, nerede olduklarını da söylemiyorlar. İçeri de giremiyoruz. 1 yıllık kira bedeli olan 54 bin TL verdiğimiz dairemize giremiyoruz.

Hukuki süreç başladı

Konunun yargıya taşındığını aktaran Demir, şöyle devam etti:

Hukuksal mücadelemizi başlattık. Dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk. Ödediğimiz parayı temin edebilmek için bir dava açtık. Ben bir yerel gazetede çıkmıştım o haberden sonra. Bu binadan bir mağdur daha ulaştı bana. O da aynı şekilde dava açtı. Şu an hukuk süreci yürüyor. Bizim hukuk sürecimiz başladıktan sonra karşı tarafın avukatı bizi arayarak '54 bin TL’nizi verelim davayı geri çekin' dedi. Biz de kabul etmedik.

"Yeni girenlere de 8 bin 500 TL’den kiraladılar"

Biz burayı tuttuğumuzda daireler 4 bin 500- 5 bin TL civarındaydı. Şimdi 10 bin TL civarında. Böyle bir durum bizim zararımızı karşılamıyor. Burayı bize 4 bin 500 TL’ye kiraladıktan sonra yeni girenlere de 8 bin 500 TL’den kiraladılar. Şu an hala sattığımız evde oturuyoruz. Sattık, buraya geçeceğiz diye. Evi alan kişi de bize ‘çıkın’ demedi. Biz buraya geçemediğimiz için oradaki insanlar da mağdur oluyor. Bina kentsel dönüşüme girecek, bizim yüzümüzden olamıyor. Temmuz ayında neredeyse bir sene olacak.

Sözleşmeyi iki katı fiyatına yenilemek zorunda kaldı

Binada oturan bir vatandaş ise taşındıktan kısa bir süre sonra sözleşmelerini neredeyse 2 katı fiyata yenilemek zorunda kaldıklarını ve hala oturma ruhsatı olmadan oturmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Binayı, Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralayan MSG’den devralan firma yetkilisi ise suçlamaların kendileriyle ilgisi olmadığını savunarak şunları söyledi:

"Para gönderilen hesap numarası başkasına ait"

Biz burayı MSG’den 10’uncu ayda satın aldık. Bunların sözleşmesinde MSG’nin kaşesi var ama imzayı atan Abdülkadir D. Abdülkadir D.’nin MSG ile bir bağlantısı yok. Sözleşmedeki imza başkasının, para gönderilen hesap numarası başkasına ait. Kaşeyi herkes yaptırabilir. Kaşe 100 TL. Biz bunları sonradan öğrendik. Burası hala inşaat halinde, ruhsatı yok. İnşaat halinde görünüyor. Burada birinin başına bir iş gelse sorumluluk bize ait. Biz de diğer oturanlar da toplantı yaptık.

"Bizim haberimiz yok"