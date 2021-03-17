Manisa'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan çoban Adem Uyguner, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 17.03.2021 - 02:40
Çarıkbozdağ Mahallesi'nde çobanlık yapan Adem Uyguner(43), sabah keçi otlattığı Çeşme Gediği Dededağ mevkisindeki dağlık alanda, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı.
BAĞIRIŞINI BİR BAŞKA ÇOBAN DUYDU
Bacaklarında kırıklar, kafasında ise sıyrıklar oluşan Uyguner, bağırarak yardım istedi.
Bölgede çobanlık yapan akrabası Arif Akpınar (50), Uyguner'in yardım çağrısını duyarak, jandarmaya ihbarda bulundu.
1 SAATLİK ÇABA İLE KURTARILDI
Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan Adem Uyguner, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.