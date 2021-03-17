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    Manisa'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı

    Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan çoban Adem Uyguner, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 02:40
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    Manisa'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı

    Çarıkbozdağ Mahallesi'nde çobanlık yapan Adem Uyguner(43), sabah keçi otlattığı Çeşme Gediği Dededağ mevkisindeki dağlık alanda, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

    BAĞIRIŞINI BİR BAŞKA ÇOBAN DUYDU

    Bacaklarında kırıklar, kafasında ise sıyrıklar oluşan Uyguner, bağırarak yardım istedi.

    Bölgede çobanlık yapan akrabası Arif Akpınar (50), Uyguner'in yardım çağrısını duyarak, jandarmaya ihbarda bulundu.

    Manisa da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı #1

    1 SAATLİK ÇABA İLE KURTARILDI

    Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan Adem Uyguner, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Manisa da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı #3

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