Manisa’da 211 kök kenevir ele geçirildi

Yurdun birçok yerinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Alaşehir ilçesindeki arazide gerçekleşen arama sonucu, 211 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler karakola götürüldü.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında tacirlere göz açtırılmıyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir arazide arama yaptı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Alaşehir ilçesine bağlı Kestanederesi Mahallesi ve Kocakarı Mezarlığı mevkiindeki aramada, bin 211 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda N.A, M.A ve Ö.A isimli 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



