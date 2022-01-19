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    Manisa'da 360 litre şarap ele geçirildi

    Manisa'da jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine arama yaptıkları bir ev ve eklentilerinde, 360 litre el yapımı şarap ile tabancaya el koydu.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 22:24
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    Manisa'da 360 litre şarap ele geçirildi

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün sabah 'Sahte ve Kaçak Alkol Üretimi' yapıldığına yönelik ihbar alındı.

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    İhbar üzerine B.G. (64) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen 360 litre el yapımı şarap, 8 adet 7.65 mm tabanca fişeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

    Olay hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

    Manisa da 360 litre şarap ele geçirildi #1

    Manisa da 360 litre şarap ele geçirildi #2

    Manisa da 360 litre şarap ele geçirildi #3


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