Haberler

İç Haber

Manisa'da 360 litre şarap ele geçirildi

Manisa'da 360 litre şarap ele geçirildi

Manisa'da jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine arama yaptıkları bir ev ve eklentilerinde, 360 litre el yapımı şarap ile tabancaya el koydu.