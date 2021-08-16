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Manisa’da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Manisa’da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 519 kök kenevir bitkisi ile 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.