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    Manisa'da 80 kilo kaçak nargile tütün ele geçirildi

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 21:49
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    Manisa'da 80 kilo kaçak nargile tütün ele geçirildi

    Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak nargile tütünü satışı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

    80 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN YAKALANDI

    Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada toplam 502 paket içinde 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi V.E.Y. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

    Manisa da 80 kilo kaçak nargile tütün ele geçirildi #1

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