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    Manisa’da 800 litre sahte şarap ile 70 litre sahte rakı ele geçirildi

    Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 800 litre şarap ve 70 litre sahte rakı ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:20
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    Manisa’da 800 litre sahte şarap ile 70 litre sahte rakı ele geçirildi

    Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip, İstihbarat ve Suç Araştırma Timi, Mersindere Mahallesi’ndeki H.G.(53) ve F.A.’nın (25) ikamet ve eklentilerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    800 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Salihli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden Sart Karakol Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği operasyonda, şişelerde olmak üzere sahte 70 litre rakı ve bidonlarda 800 litre şarap ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Manisa’da 800 litre sahte şarap ile 70 litre sahte rakı ele geçirildi #1

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