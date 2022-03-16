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    Manisa'da aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

    Manisa'da akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 19:26
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    Manisa'da aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen 10 Mart gecesi Manisa kavşağındaki bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobildeki 3 kişi, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi.

    DEPOYU DOLDURTUP KAÇTILAR

    Gençtan'ın depoyu doldurup, pompayı çıkarmasın ardından otomobil sürücüsü gaza basıp, kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu.

    ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

    Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliler A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.'yi (23) farklı adreslerde, dün yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

    Manisa'da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı VİDEO

    Manisa da aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı #1


    Manisa da aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı #2

    Manisa da aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı #3

    Manisa da aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı #4


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