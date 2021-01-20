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    Manisa'da aracında öldü sanılan kişinin, uyuduğu ortaya çıktı

    Park halindeki otomobilinde hareketsiz duran bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şahsın uyuya kaldığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 15:53
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    Manisa'da aracında öldü sanılan kişinin, uyuduğu ortaya çıktı

    Eski Manisa yolundan bugün saat 11.30 sıralarında geçenler, park halinde bir araç gördü.

    Aracın park halinde olmasına rağmen çalıştığını görenler, 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan 29 yaşındaki Ahmet Akduman'ı fark etti.

    'ÖLDÜ' İHBARI YAPILDI

    Vatandaşlar, polisi arayarak araçtaki Akduman'ın 'öldüğünü' bildirdi.

    UYUDUĞU FARK EDİLDİ

    İhbar üzerine hızla otomobilin yanına gelen polis ve  sağlık ekipleri, Akduman'ın uyuduğunu fark etti.

    Uyandırılan Akduman, otomobiliyle bulunduğu yerden ayrıldı.

    Manisa da aracında öldü sanılan kişinin, uyuduğu ortaya çıktı #1

    Manisa da aracında öldü sanılan kişinin, uyuduğu ortaya çıktı #2

    Manisa da aracında öldü sanılan kişinin, uyuduğu ortaya çıktı #3

    Manisa da aracında öldü sanılan kişinin, uyuduğu ortaya çıktı #4

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