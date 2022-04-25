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    Manisa'da atık su havuzunda mahsur kalan işçi hayatını kaybetti

    Manisa Akhisar'da boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyu ile dolmaya başlayan havuzda mahsur kalan işçilerden biri boğularak öldü.
    • 25.04.2022 - 23:43
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    Manisa'da atık su havuzunda mahsur kalan işçi hayatını kaybetti

    Saat 16.30 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı.

    Duvar yıkıldı, 6 işçi havuzda mahsur kaldı

    İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı. Havuzda çalışan M.A. (30), A.S. (31), M.T. (30), Ş.A. (25), R.N. (40) ve Çoşkun Adik (24) mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Manisa da atık su havuzunda mahsur kalan işçi hayatını kaybetti #1

    1 işçi boğularak öldü

    Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adik’in cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Manisa da atık su havuzunda mahsur kalan işçi hayatını kaybetti #2

    Manisa da atık su havuzunda mahsur kalan işçi hayatını kaybetti #3


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