Manisa'da aynı aileden 5 kişi koronaya yakalandı

Aralarında çocukların da olduğu 5 kişilik ailenin korona testi pozitif çıkınca, oturdukları sokak karantinaya alındı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çamyayla Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik bir ailenin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Virüse yakalanan ailenin yaşadığı sokak ise 14 gün süreyle karantinaya alındı.

DİĞER AİLELER KONTROL EDİLECEK

Giriş ve çıkışların jandarma tarafından kapatıldığı sokakta sağlık ekipleri diğer ailelerde kontrollere başlarken bir yandan da ekipler tarafından evlerde dezenfekte çalışmasına başlandı.