Manisa’da aynı eve 2’nci kez kumar baskını yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 7 kişi kumar oynarken yakalandı.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eskicami Mahallesi’ndeki bir kıraathanenin üst katında bulunan eve operasyon düzenledi. Kapının açılmaması üzerine arama kararına istinaden itfaiye ekiplerinden istenilen yardımı ile içeri girildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Eve giren ekipler, kıraathane şeklinde dizayn edildiği ikamette oyun oynayan E.Z.(58), İ.Ç.(65), T.K.(52), S.Ö.(62), S.N.(63), Ö.Ç.(69) ve Y.K.’yi(73) yakaladı. Operasyonda ayrıca İ.Ç.(25) ve U.G.nin(35) garsonluk yaptığı tespit edilirken, ikamette yapılan aramada 175 deste iskambil kağıdı, alacak ve borç bilgilerinin yer aldığı 1 adet ajanda, 10 adet yazboz kağıdı ve 250 lira ele geçirildi.

KUMAR OYNAMAK VE KISITLAMA İHLALİNDEN İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kumar oynayan 7 şahsa kumar oynamak suçundan ve sokağa çıkma yasağına ihlalden idari işlem yapıldı. İkamet sahibi K.Ş.(57) hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli tahkikata başlandığı öğrenilirken, kumar oynanan ikametin mühürlendiği öğrenildi.

5 AY ÖNCE YAPILAN BASKINDA DA 17 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Öte yandan 5 ay önce yapılan operasyonda aynı ikamette kumar oynayan 17 kişi yakalanmıştı.

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