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    Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 1080 litre şarap ele geçirildi.
    • 20.10.2022 - 23:34
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    Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi

    Manisa'nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışma yapıldı.

    1080 litre kaçak şarap ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi desteği ile K.Ç. (57) isimli şahsa ait bağ evinde yapılan adli arama neticesinde yaklaşık 1080 litre kaçak şarap ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikata başlanıldı.

    Manisa da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi #1

    Manisa da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi #2

    Manisa da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi #3


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