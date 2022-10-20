Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 1080 litre şarap ele geçirildi.
- 20.10.2022 - 23:34
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışma yapıldı.
1080 litre kaçak şarap ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi desteği ile K.Ç. (57) isimli şahsa ait bağ evinde yapılan adli arama neticesinde yaklaşık 1080 litre kaçak şarap ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikata başlanıldı.