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Manisa'da bir evde 1,6 ton sahte şarap yakalandı

Manisa'da bir evde 1,6 ton sahte şarap yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bidonlar içerisinde yaklaşık 1,6 ton sahte şarap ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.