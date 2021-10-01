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    Manisa'da bir evde 1,6 ton sahte şarap yakalandı

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bidonlar içerisinde yaklaşık 1,6 ton sahte şarap ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 00:27
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    Manisa'da bir evde 1,6 ton sahte şarap yakalandı

    Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Akhisar’ın kırsal Rahmiye Mahallesi'nde bir kişinin evde sahte içki imal ettiği bilgisini aldı.

    1,6 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap, 4 litre sahte rakı ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi.

    BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Evde bulunan H.K. (55) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.  H.K.'nın jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Manisa da bir evde 1,6 ton sahte şarap yakalandı #1

    Manisa da bir evde 1,6 ton sahte şarap yakalandı #2

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