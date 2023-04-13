Manisa'da bir evde yapılan aramada kovanın içinde uyuşturucu bulundu
İHA

Manisa'da JASAT ekipleri, alınan duyumları değerlendirdi..

Akhisar ilçesinde 12 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli A.E. isimli şahsın ikametgâhında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile arama gerçekleştirildi..

Kovanın içinde uyuşturucu bulundu

Yapılan aramada 200 gram satışa hazır vaziyette torbalanmış madde, 10 bin TL nakit para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli A.E. sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.