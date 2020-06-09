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    Manisa'da bir evden 15 ton atık çıktı

    Alaşehir'deki evden çıkarılan çöpler, çöp depolama alanına götürüldü.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 11:16
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    Manisa'da bir evden 15 ton atık çıktı

    Görüntülerin adresi, Manisa'nın Alaşehir ilçesi... Belediye zabıta ekipleri, çöp ihbarı üzerine bir konuta gitti.

    Yeni Mahalle Fırat Caddesi 72 numarada yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet C.'nin evine giden ekipler, konuttan 15 ton çöp çıkardı.

    30 metrekarelik 2 odalı evdeki atıkları temizleyen ekipler, atıkları ise çöp depolama alanına götürdü.

    ÇÖPLER, EVDEN ÇIKARILDI

    Ev sahibinin, temizlik sırasında belediye ekiplerinin çöplerini çıkarmamasını istediği de görüldü.

    Manisa'da iki odalı evden 15 ton çöp çıktı VİDEO

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