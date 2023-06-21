Manisa'da bir kafede sandalye nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kafeteryada sandalye tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA

Manisa'da çıkan kavgada kan aktı..

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bekçi Hasan Çırak Sokak’ta meydana gelen olayda, Akçakmak Yolu Üzerinde bulunan bir kafeteryada sandalye tartışması yüzünden başlayan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs ya da şahıslar Şehit Bekçi Hasan Çırak Sokak’ta T.A. ve M.V.'yi tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Arkadaşları tarafından bölgede bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonuna taşınan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri şüpheli yada şüphelileri yakalama çalışması başlattı.