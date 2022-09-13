Manisa'da bir kişinin silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı koptu

Manisa'da 48 yaşındaki çiftçi Mustafa Evran'ın silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı, bilekten koptu. Evran, ayağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Evran, 4 gün önce satın aldığı silaj makinesine sol ayağını kaptırdı.

Beraberindeki arkadaşları makineyi durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, sol ayağı bilek hizasından kopan Evran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kopan ayağıyla hastaneye kaldırıldı

Evran, kopan ayağıyla birlikte Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Evran, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, Evran'ın kopan ayağının yerine dikilip dikilemeyeceğinin henüz belli olmadığı öğrenildi.