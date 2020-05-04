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- Manisa’da bir mahalle daha karantinada
Manisa’da bir mahalle daha karantinada
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Kömürcü Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.
- İHA
- 04.05.2020 - 01:18
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Akhisar ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi 03.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.05.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır."