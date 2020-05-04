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    Manisa’da bir mahalle daha karantinada

    Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Kömürcü Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.
    • İHA
    • 04.05.2020 - 01:18
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    Manisa’da bir mahalle daha karantinada

    Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İlimiz Akhisar ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi 03.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.05.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır."

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