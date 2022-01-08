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    Manisa'da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı

    Manisa Turgutlu'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından camı kırılarak, içine girildikten sonra düz kontak yöntemiyle çalındı. Hırsızlık anı, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 17:55
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    Manisa'da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesi Mücahit Beşli'nin, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne park halindeki 45 ZB 3227 plakalı otomobil, dün saat 03.30 sıralarında çalındı. Sabah iş yerine geldiğinde otomobilini park ettiği yerde bulamayan Beşli, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı.

    DÜZ KONTAK YAPIP ÇALDI

    Görüntülerden otomobilinin çalındığını belirleyen Beşli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu.

    İhbar üzerine harekete geçen polis, görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin, camını kırarak içine girdiği otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çaldığı tespit edildi.

    Polis, otomobili bulurken, şüphelinin de belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Manisa da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı #1

    Manisa da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı #2

    Manisa da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı #3

    Manisa da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı #4

    Manisa da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı #5

    Manisa da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı #6

    Manisa da camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı #7


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