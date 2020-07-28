Manisa'da çay kuruyunca binlerce balık telef oldu

Kontrolsüz kullanım sonucu Ahmetli Çayı kurudu. Çayın kurumasının ardından binlerce balık telef oldu.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şehrin tam ortasında çay geçiyordu.

Ahmetli Çayı kuruyunca, çayda yaşayan binlerce balık telef oldu.

KONTROLSÜZ KULLANIM ÇAYI KURUTTU

İlçede yaşayan veteriner hekim Mehmet Ali Öz telef olan balıklarla ilgili, "Kanaatimce suyun kontrolsüzce azalması sonucunda balıklar bir bir ölmeye başlamışlar. Bugün su tamamen kesildikten sonra maalesef tablo ortada. En önemli sorun balığın popülasyon olarak sıkıntıya girmiş olması, burada on binlerce telef olmuş olarak görülebilir ancak, bu balıkların üreme sonrası milyonlarca olması bekleniyordu. İkinci sorun da yaz aylarında ölmüş binlerce balığın yarattığı koku ve sineklerin taşıyıcı olarak birçok hastalığı taşıyacak olması" ifadelerini kullandı.

"BU ÇEVRE DUYARLILIĞI İLE İLGİLİ BİR KONU"

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise "Ahmetli Çayı'nda şu an da yaşanan sorunu dile getirmekte fayda var. Çünkü, bu çevre duyarlılığı ile ilgili bir konu. Plansız yapılan mevsimsel tarımsal sulama ve barajların su seviyesinin oldukça düşük olması burada yaşanan sorunun temel nedeni. Çok üzücü bir durum. İlçemiz adına çok üzgünüz. Yetkililerin bir daha böyle durumların yaşanmaması için bir çözüm bulacaklarına ve vatandaşlarımızın tarımsal sulama yaparken daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.





















