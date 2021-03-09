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    Manisa'da çimento yüklü miksere arkadan çarptı: 1 ölü

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çimento yüklü miksere arkadan çarpan kamyonet sürücüsü 57 yaşındaki Mehmet Erdal hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 02:36
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    Manisa'da çimento yüklü miksere arkadan çarptı: 1 ölü

     

    Dün saat 22.30 sıralarında Salihli-Alaşehir karayolu Kavaklıdere Çayı Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet Erdal yönetimindeki 45 SB 2210 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Ali Göker yönetimindeki 06 EU 4393 plakalı çimeto yüklü miksere arkadan çarptı.

    KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Mehmet Erdal'ın cesedi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Misker sürücüsü Göker ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    Manisa da çimento yüklü miksere arkadan çarptı: 1 ölü #1


    Manisa da çimento yüklü miksere arkadan çarptı: 1 ölü #2

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