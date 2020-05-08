- En Son Haber
- İç Haber
- Manisa'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 4 yaralı
Manisa'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 4 yaralı
15 ailenin çocukları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 08.05.2020 - 17:15
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı.
Ailelerin de kavgaya karışmasıyla olay giderek büyüdü.
4 KİŞİ YARALANDI
Kadınların birbirine saldırdığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları ayırırken, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.
Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.