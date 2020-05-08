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    Manisa'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 4 yaralı

    15 ailenin çocukları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 17:15
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    Manisa'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 4 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı.

    Ailelerin de kavgaya karışmasıyla olay giderek büyüdü.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kadınların birbirine saldırdığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları ayırırken, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

    Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

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