Manisa'da depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı

Manisa'da bir depoda meydana gelen yangın bir süre sonra çevredeki araçlara sıçradı. 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesindeki depo olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı.

Otomobiller zarar gördü

Konteynerdeki yanıcı maddelerin tutuşması sonrası yangın çevreye sıçradı. Bir anda büyüyen yangın kısa sürede park halindeki otomobillere sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürüldü

İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yanan iki otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



