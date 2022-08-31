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    Manisa'da depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı

    Manisa'da bir depoda meydana gelen yangın bir süre sonra çevredeki araçlara sıçradı. 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • 31.08.2022 - 02:10
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    Manisa'da depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesindeki depo olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı.

    Otomobiller zarar gördü

    Konteynerdeki yanıcı maddelerin tutuşması sonrası yangın çevreye sıçradı. Bir anda büyüyen yangın kısa sürede park halindeki otomobillere sıçradı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangın söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

    Yanan iki otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı #1


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