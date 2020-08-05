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- Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kula ilçesinde çakıllı yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Ağır yaralanan sürücü Sümen Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- DHA
- 05.08.2020 - 19:29
Manisa'nın Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'ndeki Jeopark Sentetik Çim Saha yanındaki çakıllı yolda giden Mahmut Sümen'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Yola savrulan Sümen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahmut Sümen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Sümen Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.