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Manisa’da doğalgaz boru hattına yıldırım düştü

Manisa’da doğalgaz boru hattına yıldırım düştü

Yıldırımın düştüğü doğalgaz boru hattından alevler yükseldi. Doğalgazın kesilmesi için BOTAŞ ekipleri harekete geçerken, olayda can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.