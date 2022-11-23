Manisa’da doğalgaz boru hattına yıldırım düştü
Yıldırımın düştüğü doğalgaz boru hattından alevler yükseldi. Doğalgazın kesilmesi için BOTAŞ ekipleri harekete geçerken, olayda can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.
- 23.11.2022 - 17:31
- Güncelleme : 23.11.2022 - 17:51
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi kırsalında, BOTAŞ’a ait olduğu iddia edilen doğalgaz boru hattına yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Can ve mal kaybı yok
İHA’nın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, bölgede güvenliği sağladı.
Bu arada doğalgazın kesilmesi için de BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi.
Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Manisa’da doğalgaz boru hattına yıldırım düştü ViDEO