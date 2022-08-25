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    Manisa'da düğünde taşlı sopalı kavga: 2'si ağır 11 yaralı

    Manisa'da bir düğünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
    • 25.08.2022 - 02:05
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    Manisa'da düğünde taşlı sopalı kavga: 2'si ağır 11 yaralı

    Manisa'da saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde, mahallede düğün merasimi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Taşlı sopalı kavga çıktı

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Emniyet güçleri olay yerini kısa sürede kontrol altına alınırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi ambulanslar ve vatandaşlar kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar F.G.(42), Ü.B.(14), E.B.(36), R.U.(18), M.E.G.(42), A.B.(38), T.Y.(19), F.B.(23), B.B.(18), C.E.(27) ve E.B.(37) Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan R.U.(18) ve T.Y.(19) ile ağır yaralı M.E.G.(42) ve A.B.(38) çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre emniyet güçleri, hastane bahçesinde toplanan tarafların yeniden bir taşkınlık yapmaması için hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    Manisa da düğünde taşlı sopalı kavga: 2 si ağır 11 yaralı #1

    Ekipler soruşturma başlattı

    Öte yandan olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi de, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli 10 şahsın akıbetleri, emniyette tamamlanacak işlemlerin ardından belli olacak.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.


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