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- Manisa'da ekili kenevirler drone ile tespit edildi
Manisa'da ekili kenevirler drone ile tespit edildi
Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök kenevir bitkisi, drone ile tespit edildikten sonra jandarma tarafından sökülerek imha edildi.
- İHA
- 02.07.2020 - 14:25
Manisa'nın Salihli ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi Kuruçay mevkiinde drone ile alan taraması gerçekleştirdi.
Manisa'da ekili kenevirler drone ile tespit edildi VİDEO
167 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan incelemede, sazlık alan içerisinde boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 167 kök kenevir bitkisi tespit edildi.
Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda numune alınmasının ardından 167 kök kenevir bitkisi imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için de çalışma başlatıldı.