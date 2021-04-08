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    Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

    Şehzadeler ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 20:45
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    Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında, S.Ü.'ye ait evin inşaatında çalışan E.A. (45) isimli inşaat işçisi, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine çağrılan ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnşaat sahibi S.Ü. (38) ifadesi alınarak serbest bırakılırken, talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi işlemi için Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

    Manisa da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti #1

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