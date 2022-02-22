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Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

Manisa Salihli'de bir evde yapılan aramada; Roma Dönemi'ne ait 'Eros bebek' heykeli başı, heykele ait 3 parça halinde mermer gövde ile motifli 5 sütun başı ve 3 motifli taş bulundu.