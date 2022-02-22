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    Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

    Manisa Salihli'de bir evde yapılan aramada; Roma Dönemi'ne ait 'Eros bebek' heykeli başı, heykele ait 3 parça halinde mermer gövde ile motifli 5 sütun başı ve 3 motifli taş bulundu.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:41
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    Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

    Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Sart Mahallesi'ndeki S.B.'ye (57) ait eve operasyon düzenledi.

    EROS BEBEK HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ev ve eklentilerindeki aramalarda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1 Eros bebek heykeli başı ve 3 parça halinde Eros bebek heykeline ait gövde, 5 motifli sütun başlığı ve 3 adet motifli taş ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    S.B., gözaltına alındı. S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

    Manisa da Eros bebek heykeli ele geçirildi #1


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