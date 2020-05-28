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    Manisa'da genç kızın bacağına türbe demiri saplandı

    Türbe bahçesine düşen telefonunu almayan çalışırken, üzerine çıktığı mermer zeminin kırılması sonucu bacağına korkuluk demiri saplanan genç kız hastanelik oldu.
    • AA
    • 28.05.2020 - 08:41
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    Manisa'da genç kızın bacağına türbe demiri saplandı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 22 Sultanlar Türbesi yanından geçen 23 yaşındaki Dilek Erbaş, cep telefonunu türbe bahçesine düşürdü.

    Telefonunu almak için kapısı kilitli olan türbenin duvarına tırmanan Erbaş, üzerine bastığı mermer zeminin kırılmasıyla dengesini kaybederek düştü.

    KORKULUK DEMİRİ BACAĞINA SAPLANDI

    Korkuluk demiri bacağına saplanan Erbaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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