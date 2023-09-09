Manisa’da geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı
İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan atık ara depolama tesisinde çıktı.

Sabaha karşı başlayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Kontrollü şekilde söndürülmeye çalışılıyor

Ara ara patlamaların yaşandığı bölgede tesisteki zehirli maddeler nedeniyle çevreye kötü kokular yayılıyor. Tesisteki zehirli kimyasalların bulunduğu varillerin patlaması nedeniyle tesis dışındaki yollara da kimyasallar dökülmesi dikkat çekti.

Öte yandan bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi. AFAD ekipleri bölgede sık sık hava kontrolü yaparak bölgedeki hava kalitesiyle ilgili ölçümler yapıyor.

Manisa’da geri dönüşüm depolama alanında yangın

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)