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    Manisa'da gıda kolilerinden inşaat kumu çıktı

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde gıda ürünü ibareli 4 bin 200 koliye inşaat kumu doldurulduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 23:14
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    Manisa'da gıda kolilerinden inşaat kumu çıktı

    Manisa Akhisar KOM Grup Amirliği ekipleri, dün, Gıdacılar Çarşısında bulunan bir depoda sahte ürün olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, D.Y.'ye ait depoda tıra mal yüklendiğini tespit etti.

    GIDA ÜRÜNÜ KOLİLERİNDEN İNŞAAT KUMU ÇIKTI

    Depoyu inceleme yapan ekipler, sevkiyat için hazırlanan tıra operasyon düzenledi. Tırda yüklü gıda ibareli kolileri inceleyen polis ekipleri, kolilerin içinde yaptığı kontrollerde içinde gıda ürünü olmadığını, inşaat kumu olduğunu tespit etti.

    4 BİN 200 KOLİDEN SADECE 4'ÜNDE GIDA MALZEMESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Ele geçirilen 4 bin 200 koliden sadece 4'ünde gıda malzemesi olduğu öğrenildi. Kolilerin gıda malzemesi olarak 700 bin TL tutarında faturalandırılıp Hatay iline sevk edileceği öğrenildi.

    DEPO SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

    Nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına alınan depo sahibi  D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Manisa da gıda kolilerinden inşaat kumu çıktı #1

    Manisa da gıda kolilerinden inşaat kumu çıktı #2

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