Manisa'da havuza giren genç hayatını kaybetti Manisa'da spor kompleksinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda bir anda gözden kaybolan ve diğer kursiyerler tarafından fark edilmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan genç, hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'da saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinin yüzme havuzunda, haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici, yarı olimpik havuzda yüzerken bir anda gözden kayboldu.

Boğularak yaşamını yitirdi

Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından suyun içerisinde olduğu fark edilen ve sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapılan gencin, ihbar edilmesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz olay sonrası gencin cansız bedeni, nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaymakamlık soruşturma başlattı

Öte yandan acı haberin ardından Kula Kaymakamlığından açıklama yapıldı.

Sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi, "23 Mayıs Salı günü saat 21.00 sularında Kula Spor Kompleksi yüzme havuzunda yaşanan boğulma vakasıyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."