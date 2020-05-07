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- Manisa'da hırsız kabloları yakarken yakalandı
Manisa'da hırsız kabloları yakarken yakalandı
Çaldığı 300 kilo bakır kabloyu yakarken suçüstü yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- İHA
- 07.05.2020 - 08:41
Manisa'nın Kula ilçesinde devriye gezen emniyet güçleri Divlit Yanardağı’nın eteklerinden ateş yakıldığı ve duman yükseldiğini fark etti.
Ekipler ateş yakılan bölgeye doğru harekete geçti.
KABLOLARI YAKARKEN YAKALANDI
Yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A.(38) bölgeye gelen ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan S.A., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
HIRSIZ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Hakkında adli işlem başlatılan S.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.
Öte yandan S.A.’nın yakarak eritmeye çalıştığı yaklaşık 300 kilogram bakır kabloya ise el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.